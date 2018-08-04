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МИД Ирана назвал условие ухода из Сирии
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    МИД Ирана назвал условие ухода из Сирии

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    МИД Ирана назвал условие ухода из Сирии

    Москва, 4 августа. Иран может сократить консультативное присутствие или полностью уйти из Сирии после стабилизации борьбы с терроризмом в этой стране.

    По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, как только борьба с терроризмом подойдет концу и в этой сфере будут достигнуты значительные успехи, Иран частично или полностью сократит свое присутствие в САР. Он подчеркнул, что консультативное присутствие иранских сил осуществляется исключительно по желанию сирийской стороны. Текст заявления опубликован на сайте МИД Ирана.

    Отметим, что  ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари заявил, что присутствие Исламской Республики в стране зависит от договоренностей между правительствами Сирии и Ирана и политической обстановке в САР.

    Напомним, что вопрос присутствия иранских военных поднимался на переговорах в Сочи.

    Автор: Денис Коробейников
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