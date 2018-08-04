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Непостоянство Трампа озадачило главу МИД Германии
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    Непостоянство Трампа озадачило главу МИД Германии

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    Непостоянство Трампа озадачило главу МИД Германии

    Берлин, 4 августа. Непостоянство президента США Дональда Трампа озадачило министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Дипломат назвал эту черту американского лидера одной из основных сложностей в отношениях с Вашингтоном.

    В интервью немецкому изданию Kölner Stadt-Anzeiger Маас отметил, что все высказывания Трампа носят краткий срок годности.

    «Никогда не мог себе представить, что американский президент когда-нибудь разом будет называть Россию, Китай и ЕС противниками США», — сказал он, добавив, что Трамп мог поправить себя или объяснить заявление оговоркой, однако так этого и не сделал.

    Маас подчеркнул, что в отношениях с Вашингтоном Берлин ожидает такой же надежности, какую предлагает сам. При этом глава МИД ФРГ не стал отрицать, что диалог с США Германии необходим.

    Дипломат пояснил, что, как и с Россией, взаимодействовать с американской стороной необходимо для разрешения ситуаций в Сирии и на Украине, а также палестино-израильского конфликта.

    Автор: Василий Котов
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