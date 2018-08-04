Голливудская актриса бросила Кличко после 9 лет отношений

Вашингтон, 4 августа. Голливудская актриса Хайден Панеттьери рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко после девяти лет отношений. У пары есть трехлетняя дочь Кайя Евдокия.

По словам мамы актрисы, в жизни Хайден Панеттьери происходит много нового. Она считает, что это к лучшему.

Ранее папарацци заметили 28-летнюю Хайден в компании неизвестного мужчины. На ее пальце не было помолвочного кольца, которое боксер подарил в 2013 году. СМИ узнали, что актриса все-таки бросила украинца.

Панеттьери и Кличко планировали сыграть свадьбу в 2014 году, однако церемонию пришлось отложить из-за беременности актрисы. Звезда призналась, что не хотела позировать фотографам на торжестве с большим животом, пишет «Ридус».