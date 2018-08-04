Меню
Весь мир
Голливудская актриса бросила Кличко после 9 лет отношений
Происшествия
Неизвестный подобрал ключ к банкомату в Петербурге и украл 2,7 млн рублей
Следующая новость
Загрузка...

    Голливудская актриса бросила Кличко после 9 лет отношений

    225

    Голливудская актриса бросила Кличко после 9 лет отношений

    Вашингтон, 4 августа. Голливудская актриса Хайден Панеттьери рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко после девяти лет отношений. У пары есть трехлетняя дочь Кайя Евдокия.

    По словам мамы актрисы, в жизни Хайден Панеттьери происходит много нового. Она считает, что это к лучшему.

    Ранее папарацци заметили 28-летнюю Хайден в компании неизвестного мужчины. На ее пальце не было помолвочного кольца, которое боксер подарил в 2013 году. СМИ узнали, что актриса все-таки бросила украинца. 

    Панеттьери и Кличко планировали сыграть свадьбу в 2014 году, однако церемонию пришлось отложить из-за беременности актрисы. Звезда призналась, что не хотела позировать фотографам на торжестве с большим животом, пишет «Ридус».

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.