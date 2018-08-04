Анкара, 4 августа. Анкара ответит на американские санкции заморозкой счетов глав Минюста и МВД США Джеффа Сешнса и Райана Зинке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал A Haber.

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их», — сказал турецкий лидер.

Меры Вашингтона, принятые против Анкары, Эрдоган назвал проявлением серьезного неуважения к Турции. Он подчеркнул, что такой подход американской стороны по делу американского пастора Брансона не соответствует уровню стратегического партнерства.

Ранее в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции и внутренних дел Абдулахмита Гюля и Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». Счета и активы Гюля и Сойлу, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что введенные США ограничения не останутся без ответа. Американского пастора Эндрю Брансона Анкара обвиняет в шпионаже и терроризме.