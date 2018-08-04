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Политика
Турция ответит Вашингтону заморозкой счетов глав Минюста и МВД США — Эрдоган 
Политика
Турция ответит Вашингтону заморозкой счетов глав Минюста и МВД США — Эрдоган 
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    Турция ответит Вашингтону заморозкой счетов глав Минюста и МВД США — Эрдоган 

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    Турция ответит Вашингтону заморозкой счетов глав Минюста и МВД США — Эрдоган 

    Анкара, 4 августа. Анкара ответит на американские санкции заморозкой счетов глав Минюста и МВД США Джеффа Сешнса и Райана Зинке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал A Haber.

    «Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их», — сказал турецкий лидер.

    Меры Вашингтона, принятые против Анкары, Эрдоган назвал проявлением серьезного неуважения к Турции. Он подчеркнул, что такой подход американской стороны по делу американского пастора Брансона не соответствует уровню стратегического партнерства.

    Ранее в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции и внутренних дел Абдулахмита Гюля и Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». Счета и активы Гюля и Сойлу, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены.

    Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что введенные США ограничения не останутся без ответа. Американского пастора Эндрю Брансона Анкара обвиняет в шпионаже и терроризме.

    Автор: Василий Котов
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