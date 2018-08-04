Меню
Украина
Украинские военные подорвались на своей растяжке в Донбассе
Политика
Турция ответит Вашингтону заморозкой счетов глав Минюста и МВД США — Эрдоган 
Следующая новость
Загрузка...

    Украинские военные подорвались на своей растяжке в Донбассе

    59

    Украинские военные подорвались на своей растяжке в Донбассе

    Донецк, 4 августа. Два солдата ВСУ подорвались на растяжке, которую установили их сослуживцы. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования ДНР.

    Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Старогнатовка, который контролирует Киев. Военнослужащие 93-й бригады ВСУ оставили растяжку  вблизи взводно-опорного пункта «Химик». На ней подорвались солдаты 128-й бригады.

    «Военнослужащие доставлены в госпиталь с тяжелыми ранениями» —  отметил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

    По его словам, подрыв произошел из-за отсутствия у солдат ВСУ карт минных полей. В Минобороны Украины не озвучили факт ранения военнослужащих.

    «В очередной раз можно констатировать факт сокрытия небоевых потерь», — заявил Безсонов. 

    Отметим, что ранее стало известно, что украинские военнослужащие массово увольняются из армии. 

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.