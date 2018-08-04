Украинские военные подорвались на своей растяжке в Донбассе

Донецк, 4 августа. Два солдата ВСУ подорвались на растяжке, которую установили их сослуживцы. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования ДНР.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Старогнатовка, который контролирует Киев. Военнослужащие 93-й бригады ВСУ оставили растяжку вблизи взводно-опорного пункта «Химик». На ней подорвались солдаты 128-й бригады.

«Военнослужащие доставлены в госпиталь с тяжелыми ранениями» — отметил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, подрыв произошел из-за отсутствия у солдат ВСУ карт минных полей. В Минобороны Украины не озвучили факт ранения военнослужащих.

«В очередной раз можно констатировать факт сокрытия небоевых потерь», — заявил Безсонов.

Отметим, что ранее стало известно, что украинские военнослужащие массово увольняются из армии.