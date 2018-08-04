Меню
Происшествия
«Роснефть» назвала необъяснимыми действия экипажа потерпевшего крушение Ми-8
Происшествия
Потолок обрушился в детской комнате в столетнем доме в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    «Роснефть» назвала необъяснимыми действия экипажа потерпевшего крушение Ми-8

    91

    «Роснефть» сообщила о необъяснимых действиях пилота при крушениии Ми-8 под Красноярском

    Красноярск, 4 августа. Экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании Utair, который потерпел крушение в Красноярском крае, был предупрежден об опасном сближении с другим вертолетом Utair. Об этом сообщили в «Роснефти». 

    По предварительным данным, катастрофа произошла из-за необъяснимых действий экипажа, отметили в «Роснефти». Пилот при работающей связи допустил опасное сближение и последующее столкновение с другим воздушным транспортом. 

    Инцидент произошел 4 августа около 10 утра в Туруханском районе. Прибывшие на место оперативные службы обнаружили «черные ящики».

    Ранее Федеральное агентство новостей обнародовало список погибших, среди них 15 пассажиров и три члена экипажа. Создана специальная комиссия по расследованию происшествия.
     

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.