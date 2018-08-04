«Роснефть» назвала необъяснимыми действия экипажа потерпевшего крушение Ми-8

Красноярск, 4 августа. Экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании Utair, который потерпел крушение в Красноярском крае, был предупрежден об опасном сближении с другим вертолетом Utair. Об этом сообщили в «Роснефти».

По предварительным данным, катастрофа произошла из-за необъяснимых действий экипажа, отметили в «Роснефти». Пилот при работающей связи допустил опасное сближение и последующее столкновение с другим воздушным транспортом.

Инцидент произошел 4 августа около 10 утра в Туруханском районе. Прибывшие на место оперативные службы обнаружили «черные ящики».

Ранее Федеральное агентство новостей обнародовало список погибших, среди них 15 пассажиров и три члена экипажа. Создана специальная комиссия по расследованию происшествия.

