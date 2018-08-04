Конкурсы с колбасой, Лолита, пьяная драка: Билан для новой песни снял свою версию «Горько!»

Москва, 4 августа. Популярный российский певец Дима Билан представил клип на песню «Пьяная любовь», которую он записал с певицей Polina. Видео активно набирает просмотры на YouTube.

Пользователи YouTube отмечают, что новое видео Билана — достойный ответ клипам группировки «Ленинград» «В Питере — пить» и Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий», а также фильму Жоры Крыжовникова «Горько!».

Певец представляет якобы свадебное видео, сделанное в стиле 90-х годов — записанное как-будто бы на VHS-кассету. В нем показаны, пожалуй, самые типичные для провинциальной свадьбы моменты — выкуп, странные родственники, пошлые конкурсы и неординарная тамада, пьяные разборки, драки, интриги, ссоры и примирения.

Изюминку добавляет тот факт, что некоторых участников свадьбы играют знаменитости. В частности, в кадре появляются Лолита Милявская, Александр Гудков, братья Запашные, Наталья Королева и многие другие.

За пару часов девятиминутный ролик уже посмотрели более 300 тысяч раз.