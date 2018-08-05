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Сирия: жители Хомса празднуют День основания САА
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    Сирия: жители Хомса празднуют День основания САА

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    Сирия: жители Хомса празднуют День основания САА

    Дамаск, 5 августа. Жители сирийской провинции Хомс торжественно отпраздновали День основания Сирийской арабской армии (САА), который прошел 1 августа.

    День основания САА празднуется впервые после освобождения провинции от незаконных вооруженных формирований. Местные жители благодарят САА и ВКС РФ за успешную борьбу с террористическими организациями и восстановление стабильности в регионе.

    Сирия: жители Хомса празднуют День основания САА

    Сирия: жители Хомса празднуют День основания САА

    В распоряжении ФАН оказалось видео с мероприятия:

    По случаю Дня основания САА президент Сирии Башар Асад обратился к сирийским военным героям и поздравил их с профессиональным праздником.

    По словам сирийского лидера, правительственная армия всегда была и остается надежной опорой, она защищает родину от любой агрессии и тирании, она твердо противостоит всем, кто нацелен против арабского народа.

    Отметим, что в ходе масштабной военной операции САА при поддержке ВКС РФ удалось освободить провинции Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

    В данный момент силы сирийской правительственной армии проводят зачистку спящих ячеек террористических организаций, которые могут скрываться на освобожденных территориях.

    Кроме того, бригады сирийских саперов осматривают освобожденные территории с целью ликвидации оставленных боевиками самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, которые могут угрожать безопасности мирных жителей.

    Тем временем, тысячи беженцев продолжают возвращаться в освобожденные от боевиков регионы. Местные власти делают все, чтобы люди смогли вернуться в родные дома и восстановить жизнь в опустевших провинциях.

    Сейчас в провинции Хомс идет реализация масштабной программы по электрификации административного центра и соседних поселений. В данный момент электричество восстановлено почти во всех населенных пунктах.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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