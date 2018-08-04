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В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ
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    В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ

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    В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ

    Донецк, 4 августа. Интенсивность обстрелов ВСУ в Донецкой народной республике усилилась, заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

    По словам Безсонова, украинские силовики использовали при обстрелах минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Огонь был открыт сразу по трем направлениям — горловском, донецком и мариупольском.

    «За прошедшие сутки интенсивность обстрелов вдоль линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ увеличилась», — констатировал представитель оперативного командования ДНР.

    В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ

    Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины подорвалась в нейтральной зоне Донбасса. 

    Автор: Катерина Иванова
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