В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ

Донецк, 4 августа. Интенсивность обстрелов ВСУ в Донецкой народной республике усилилась, заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, украинские силовики использовали при обстрелах минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Огонь был открыт сразу по трем направлениям — горловском, донецком и мариупольском.

«За прошедшие сутки интенсивность обстрелов вдоль линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ увеличилась», — констатировал представитель оперативного командования ДНР.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины подорвалась в нейтральной зоне Донбасса.