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МЧС предупредило москвичей об экстремальной жаре
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    МЧС предупредило москвичей об экстремальной жаре

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    МЧС предупредило москвичей об экстремальной жаре

    Москва, 4 августа. Столичные спасатели предупредили о сильной жаре в Москве: столбики термометров поднимутся выше тридцатиградусной отметки.

    Росгидрометцентр прогнозирует экстремальную жару в Москве, сообщили в региональном МЧС. По данным специалистов центра «Фобос», 4 августа могут пройти сильные дожди с грозой. Жара сохранится до понедельника. 

    Жителям российской столицы порекомендовали употреблять как можно больше жидкости и отказаться от темной одежды. В жару лучше носить светлую одежду из натуральных тканей и головной убор.

    Как сообщил ранее представитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, август для европейской части страны будет жарким. Однако осадков будет не так много, добавил он, пишет «Ридус».

    Автор: Юлия Шелковенко
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