Асад может приехать в Южную Осетию

Южная Осетия, 4 августа. Президент САР Башар Асад планирует посетить Южную Осетию. Об этом заявил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бабилов.

Он ездил в Сирию с рабочим визитом, где провел переговоры с сирийским лидером. Он отметил, что президенты обсуждали перспективы развития САР и Южной Осетии, поднимали темы организации совместных предприятий и развития взаимной банковской сферы. В ближайшее время стороны подпишут договор о создании торгово-промышленной палаты, передает РИА Новости.

По словам Бабилова, Асад планирует приехать в Южную Осетию

«Мы договорились, что встретимся обязательно в Республике Южная Осетия. Но когда — это нам предстоит еще определить», — заявил Бабилов.

Напомним, что Сирия признала независимость Южной Осетии от Грузии 29 мая 2018 года. 22 июля 2018 года обе страны подписали соглашение о дипломатических отношениях.