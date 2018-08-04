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Асад может приехать в Южную Осетию
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    Асад может приехать в Южную Осетию

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    Асад может приехать в Южную Осетию

    Южная Осетия, 4 августа. Президент САР Башар Асад планирует посетить Южную Осетию. Об этом заявил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бабилов.

    Он ездил в Сирию с рабочим визитом, где провел переговоры с сирийским лидером. Он отметил, что президенты обсуждали перспективы развития САР и Южной Осетии, поднимали темы организации совместных предприятий и развития взаимной банковской сферы. В ближайшее время стороны подпишут договор о создании торгово-промышленной палаты, передает РИА Новости.

    По словам Бабилова, Асад планирует приехать в Южную Осетию

    «Мы договорились, что встретимся обязательно в Республике Южная Осетия. Но когда  — это нам предстоит еще определить», — заявил Бабилов.

    Напомним, что Сирия признала независимость Южной Осетии от Грузии 29 мая 2018 года. 22 июля 2018 года  обе страны подписали соглашение о дипломатических отношениях.

    Автор: Денис Коробейников
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