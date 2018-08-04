В США выпустили фильм о «влиянии Путина на Трампа»

Москва, 4 августа. В США выпустили фильм, рассказывающий о якобы имеющем место «влиянии» президента РФ Владимира Путина на американского лидера Дональда Трампа. Лента под названием «Активные мероприятия» выйдет в прокат в США 31 августа.

Авторы называют свою картину документальной. Они утверждают, что фильм якобы расскажет о «вмешательстве» Москвы в выборы американского президента в 2016 году и «многолетней связи» глав государств, передает издание Variety.

Режиссер «Активных мероприятий» Джек Брайан обвиняет Москву в некой 30-летней тайной политической войне, которая якобы ведется с помощью кибератак, пропаганды и коррупции.

«Когда мы начинали снимать фильм, то думали, что найдем скандальные факты о Путине и Трампе, а в итоге обнаружили крупнейшую за 100 лет угрозу американской демократии», — заявил он.

Представители определенных политических кругов США, несогласные с политикой главы государства Дональда Трампа, бездоказательно обвиняют Россию в якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы американского президента в 2016 году.

Расследованием так называемого «российского дела» занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутренним политическим процессам в США и не собирается вмешиваться в них.

Ранее прекратить расследование якобы имевшего место «российского вмешательства» потребовал президент США Дональд Трамп. Он назвал «российское дело» сфальсиифицированной охотой на ведьм, и подчеркнул, что она марает США.