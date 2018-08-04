Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

Для всего мира неделя началась с обсуждения итогов саммита БРИКС. Лидеры стран, входящих в состав организации, встретились в конце прошлой недели, а в начале уходящей Реджеп Эрдоган выступил с предложением принять Турцию в состав организации. Каким будет решение лидеров — узнаем позже, а пока о других важных новостях международной арены.

Особо горячим на этой неделе стал «черный континент». В Центральноафриканской Республике были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Их тела обнаружили 30 июля около города Сибю, в 300 км от Банги — столицы ЦАР. Возбуждено уголовное дело.

Между тем, в Зимбабве закончились президентские выборы, победу в них одержал действующих лидер — Эммерсон Мнангагва, набрав 50,8% голосов. Оппозиция же во время подсчета голосов попыталась штурмом взять отель и конференц-центре Rainbow Towers, где работала избирательная комиссия. К ликвидации беспорядков была привлечена армия, двух политиков-оппозиционеров полиция вызвала на допрос.

В сирийской провинции Эль-Кунейтра был обнаружен полевой госпиталь, принадлежащий незаконным вооруженным формированиям. Он располагался в штаб-квартире бывших временных сил ООН.

Подразделения российской военной полиции обеспечили проход колонны представителей ООН к подножию Голанских высот в освобожденной провинции Эль-Кунейтра. Это произошло впервые за всю историю сирийского конфликта. Во время вооруженного конфликта в Сирии миссия ООН не могла попасть на свои посты, поскольку эта территория была под контролем боевиков.

А вот военные базы США из Сирии нужно убирать. Такое мнение озвучил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Рудской во время брифинга. По его словам, в Ат-Танфе, на юге Сирии, где размещаются американские войска, активизировались террористы «Исламского государства»1.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены украинского президента Петра Порошенко. Дело касается 100 снайперских винтовок, которые Порошенко подарил полку спецназа в августе 2017 года.

На Украине начали сбор подписей за отмену «блокады» Крыма из-за убытков государства ввиду вхождения полуострова в состав России. Бывший мэр украинского города Очакова Гордей Белов зарегистрировал петицию об отмене «экономической блокады с Крыма» на сайте главы Украины. Бумага набрала с десяток голосов.

Дональд Трамп заявил, что сумел наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом хозяин Белого дома сказал во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании, вспоминая встречу с президентом России и саммит в Хельсинки. Кроме того, американский президент, продолжая тему, добавил, что Россия очень недовольна тем, что он выиграл выборы в 2016-м году, намекая, таким образом, на отсутствие какого-либо «вмешательства» Кремля в дела США.

1 Организация запрещена на территории РФ.