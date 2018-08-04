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СК РФ назвал версию крушения вертолета в Красноярском крае
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    СК РФ назвал версию крушения вертолета в Красноярском крае

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    СК РФ назвал версию крушения вертолета в Красноярском крае

    Москва 4 августа. Следственный комитет РФ рассматривает все версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в том числе ошибку пилотирования.

    По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в ведомстве рассматривают все версии, в том числе ошибку пилотирования. Она отметила, что следователи изучат обстоятельства выдачи летных удостоверений погибших пилотов. Через некоторое время в ведомстве назначат необходимые экспертизы, сообщает ТАСС.

    Напомним, что Ми-8 компании Utair разбился в Красноярском крае в субботу 4 августа. Он столкнулся с грузом другого вертолета при взлете. 15 вахтовых рабочих  и три члена экипажа погибли. Федеральное агентство новостей опубликовало список погибших.

    По словам очевидца трагедии, Ми-8 «сложило пополам». Он отметил, что воздушная машина могла зацепиться лопастями за тросы.

    Ранее  в МАК создали комиссию по расследованию авиапроисшестия.

    Автор: Денис Коробейников
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