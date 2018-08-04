СК РФ назвал версию крушения вертолета в Красноярском крае

Москва 4 августа. Следственный комитет РФ рассматривает все версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в том числе ошибку пилотирования.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в ведомстве рассматривают все версии, в том числе ошибку пилотирования. Она отметила, что следователи изучат обстоятельства выдачи летных удостоверений погибших пилотов. Через некоторое время в ведомстве назначат необходимые экспертизы, сообщает ТАСС.

Напомним, что Ми-8 компании Utair разбился в Красноярском крае в субботу 4 августа. Он столкнулся с грузом другого вертолета при взлете. 15 вахтовых рабочих и три члена экипажа погибли. Федеральное агентство новостей опубликовало список погибших.

По словам очевидца трагедии, Ми-8 «сложило пополам». Он отметил, что воздушная машина могла зацепиться лопастями за тросы.

Ранее в МАК создали комиссию по расследованию авиапроисшестия.