Министр гражданской обороны Греции подал в отставку после пожаров

Афины, 4 августа. Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку после страшных пожаров в стране, в которых погибли порядка 90 человек.

Как пояснил Тоскас, после гибели стольких людей оставаться в должности он не может.

«Природная катастрофа и потеря многих наших соотечественников в Мати выше моей воли продолжать исполнение обязанностей», — сказал он.

Тоскас поблагодарил за оказанное доверие премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, а также пожарных, полицейских, сотрудников вооруженных сил и береговой охраны, добровольцев, которые пытались справиться с огнем и оказывали помощь местным жителям, передает News.ru.

Отставку Тоскаса Ципрас принял накануне. Исполняющим обязанности министра гражданской обороны Греции назначен глава МВД Панос Скурлетис.

В конце июля в Греции возникла серия крупных лесных пожаров. Около 90 человек стали жертвами огня, порядка 200 получили травмы и ранения разной степени тяжести, еще сто человек числятся пропавшими без вести.