Меню
Весь мир
Министр гражданской обороны Греции подал в отставку после пожаров
Политика
Турция ответит Вашингтону заморозкой счетов глав Минюста и МВД США — Эрдоган 
Следующая новость
Загрузка...

    Министр гражданской обороны Греции подал в отставку после пожаров

    40

    Министр гражданской обороны Греции подал в отставку после пожаров

    Афины, 4 августа. Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку после страшных пожаров в стране, в которых погибли порядка 90 человек.

    Как пояснил Тоскас, после гибели стольких людей оставаться в должности он не может.

    «Природная катастрофа и потеря многих наших соотечественников в Мати выше моей воли продолжать исполнение обязанностей», — сказал он.

    Тоскас поблагодарил за оказанное доверие премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, а также пожарных, полицейских, сотрудников вооруженных сил и береговой охраны, добровольцев, которые пытались справиться с огнем и оказывали помощь местным жителям, передает News.ru.

    Отставку Тоскаса Ципрас принял накануне. Исполняющим обязанности министра гражданской обороны Греции назначен глава МВД Панос Скурлетис.

    В конце июля в Греции возникла серия крупных лесных пожаров. Около 90 человек стали жертвами огня, порядка 200 получили травмы и ранения разной степени тяжести, еще сто человек числятся пропавшими без вести.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.