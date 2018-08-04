Ученые нашли связь между полнотой и гриппом

Чикаго, 4 августа. Во время болезни гриппом люди, страдающие избыточным весом, более заразны, чем те, у кого нет проблем с лишними килограммами, заявили ученые из Университета Мичигана.

Специалисты изучили медицинские истории 1800 людей, которые переболели гриппом в течение трех сезонов. Ученым удалось установить, что в организме полных людей вирус сохраняется на 42% дольше чем у тех, чей вес находится в пределах нормы. Эксперты пояснили, что страдающие лишними килограммами люди более заразны, чем худые.

Кроме того, период болезни у полных людей длится дольше. Специалисты предположили, что ожирение нарушает иммунную реакцию и вызывает хронические воспалительные процессы, которые позволяют вирусам дольше оставаться в организме.

Ранее ученые из финского университета Йювяскуля заявили, что регулярное посещение сауны положительно влияет на здоровье человека.