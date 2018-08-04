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Трамп жестко ответил на критику игрока НБА Леброна в свой адрес
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    Трамп жестко ответил на критику игрока НБА Леброна в свой адрес

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    Трамп жестко ответил на критику игрока НБА Леброна в свой адрес

    Вашингтон, 4 августа. Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на критику форварда НБА Леброна Джеймса. Трамп заявил, что это непросто показать баскетболиста умным на телевидении.

    Резидент Белого дома усомнился в умственных способностях Джеймса после нескольких замечаний в свой адрес.

    «Только что у Леброна взял интервью самый тупой человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что Джеймс выглядел умным, а это непросто. Мне нравится Майкл Джордан», — написал Трамп в Twitter.

    Ранее Леброн сказал, что Трамп разобщает амерканский народ, используя для этого спорт. Баскетболист демонстративно игнорирует отели, принадлежащие компании Трампа, и останавливается в других гостиницах. Американские эксперты не исключили, что Джеймс после окончания спортивной карьеры всерьез задумается о политике.

    Автор: Юлия Шелковенко
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