КНДР призвала США не приносить в жертву достигнутые договоренности

Сингапур, 4 августа. Договоренности американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не должны быть принесены в жертву внутренней политической борьбе в США. Такое мнение высказал глава МИД КНДР Ли Ён Хо на полях саммита АСЕАН.

«Нельзя допустить, чтобы совместное заявление КНДР и США стало жертвой внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах», — сказал Ли Ён Хо, его слова передает агентство «Ренхап».

Он отметил, что все договоренности между Трампом и Ыном должны выполняться поэтапно. Ключом к развитию отношений является установление доверия.

4 августа Ли Ён Хо на площадке АСЕАН в Сингапуре пожал руку госсекретарю США Майку Помпео. Высокопоставленные дипломаты обменялись парой слов во время официальной церемонии фотографирования участников встречи.

Перый саммит США-КНДР состоялся 12 июня, по его итогам был подписан документ, в котором рассматривается вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян подтвердил приверженность договоренностям.