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КНДР призвала США не приносить в жертву достигнутые договоренности
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    КНДР призвала США не приносить в жертву достигнутые договоренности

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    КНДР призвала США не приносить в жертву достигнутые договоренности

    Сингапур, 4 августа. Договоренности американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не должны быть принесены в жертву внутренней политической борьбе в США. Такое мнение высказал глава МИД КНДР Ли Ён Хо на полях саммита АСЕАН.

    «Нельзя допустить, чтобы совместное заявление КНДР и США стало жертвой внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах», — сказал Ли Ён Хо, его слова передает агентство «Ренхап».

    Он отметил, что все договоренности между Трампом и Ыном должны выполняться поэтапно. Ключом к развитию отношений является установление доверия. 

    4 августа Ли Ён Хо на площадке АСЕАН в Сингапуре пожал руку госсекретарю США Майку Помпео. Высокопоставленные дипломаты обменялись парой слов во время официальной церемонии фотографирования участников встречи. 

    Перый саммит США-КНДР состоялся 12 июня, по его итогам был подписан документ, в котором рассматривается вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян подтвердил приверженность договоренностям. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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