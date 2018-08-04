Москва, 4 августа. Россияне стали зарабатывать больше. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике ведомства, за первое полугодие 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в РФ поднялась на 11% до 42 550 рублей. При этом в первом полугодии прошлого года россияне в среднем получали 38 049 рублей.

Как сообщает RT, свежие показатели Росстата выгодно отличаются от данных за весь 2017 год (39 167 рублей): зарплата за первые шесть месяцев текущего года выше на 8%.

Ранее Росстат сообщал о снижении уровня бедности в России. В 2017 году доля жителей РФ с доходами ниже прожиточного минимума сократилась на 13,2%.