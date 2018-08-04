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«Роснефть» окажет помощь семьям жертв крушения Ми-8 и выплатит компенсации
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    «Роснефть» окажет помощь семьям жертв крушения Ми-8 и выплатит компенсации

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    «Роснефть» окажет помощь семьям жертв крушения Ми-8 и выплатит компенсации

    Москва, 4 августа. Пресс‐секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил, что компания окажет помощь родственникам жертв крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, а также выплатит компенсации.

    Леонтьев заявил, что будет проведено расследование, в рамках которого будут выявлены причины крушения. На данный момент основной причиной трагедии рассматривается человеческий фактор — столкновение с грузовым вертолетом в воздухе. Кроме того, он отметил, что компания выйдет на связь с родственниками погибших.

    «У нас создана группа. — приводит его слова телеканал «360». — Мы вылетаем на место, будем разбираться. Все компенсации, вся помощь, которая возможна, будет оказана. Это естественно».

    «Роснефть» окажет помощь семьям жертв крушения Ми-8 и выплатит компенсации

    Напомним, на борту вертолета находились 18 человек: все они погибли. Возбуждено уголовное дело. Очевидец крушения Ми-8 рассказал о трех взрывах во время трагедии.

    Автор: Катерина Иванова
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