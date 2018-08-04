Черного кобеля не отмоешь: Олейник ответил «грантоеду» Арестовичу, пугающему украинцев «страшными сценариями»
Если на предстоящих президентских выборах на Украине победит не Петр Порошенко, то Украину ждет неминуемый крах, поскольку все остальные кандидаты — пророссийские. Так считает украинский военный эксперт Алексей Арестович.
В интервью Fakty.ua Арестович заявил, что если на президентских выборах на Украине победит не Порошенко, а кто-то другой, то он начнет «продвигать тезисы о развязывании войны в Донбассе «режимом» Порошенко и примирять Украину с Россией», что, по мнению военного эксперта, смерти подобно.
«При реализации такого сценария нашу страну сделают максимально зависимой от РФ: заставят покупать газ, нефть, российское оружие. Таким образом, Украина потеряет свою независимость, — считает Арестович. — Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг».
Эксперт также отметил, что пророссийские политики будут «раскручивать так называемый «кейс Усика», обвиняя во всем Порошенко и его команду и приводя в пример украинского боксера Александра Усика, у которого «все хорошо».
Но на самом деле только с Порошенко Украина сохранит свой проевропейский путь развития и сможет «выжить», уверен Арестович.
Депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей пояснил, что эксперт Арестович отрабатывает зарплату, которую ему платит Порошенко.
«Это придворный, прикормленный украинский эксперт, грантоед, который не может укусить руку дающего», — заметил Олейник.
Он напомнил, что сегодня, судя по рейтингам, вторым за Порошенко идет Анатолий Гриценко.
«Он на сто процентов проамериканский политик, ненавидящий Россию. Все знают, что он учился в Штатах, там имеет счета и имущество. Впрочем, как и остальные кандидаты в президенты Украины. Как можно утверждать, что все они прокремлевские, непонятно. У Арестовича очень слабые доводы, но это отвечает стратегии Порошенко», — считает собеседник ФАН.
Украинский политик и управленец говорит, что все идеи, которыми торговал Порошенко, сейчас рушатся.
«Порошенко заявлял, что создал армию на Украине и силой вернет Донбасс и Крым, что избавит Украину от всего российского и создаст единую независимую украинскую церковь. Но всюду у него провалы, ничего не получается, люди не верят его сказкам о будущем.
Поэтому он заказал своим экспертам, чтобы они пугали народ «страшными сценариями», которые развернутся, если Порошенко не будет переизбран на новый срок. Если не Порошенко, то наступит конец света — вот их тезис», — уверен Владимир Олейник.
Экс-депутат Рады также уверен, что на Украине в этот тезис не поверят.
«Черного кобеля не отмоешь. Нет такого порошка, который бы отстирал Порошенко. Украине нужен не пророссийский, не проамериканский президент, а проукраинский, который будет заботиться о благополучии своего народа», — сказал Олейник.