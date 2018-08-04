Комиссия МАК начала расследование крушения Ми-8 в Красноярском крае

Москва, 4 августа. Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения вертолета Ми-8, который разбился в субботу утром в Туруханском районе Красноярского края.

Как сообщает МАК, для расследования в соответствии с российским воздушным законодательством была сформирована комиссия, которая займется выяснением причин и обстоятельств катастрофы.

Вертолет компании Utair, вылетевший по маршруту Ванкор — Харкасале, по предварительным данным, при взлете столкнулся с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего другого Ми-8. Затем вертолет рухнул и загорелся.

На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 15 пассажиров - вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все 18 человек погибли.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело. Ранее в экстренных службах сообщили, что обнаруженные на месте катастрофы черные ящики вертолета находятся в удовлетворительном состоянии.