Сирия новости 4 августа 12.30: боевик «Ахрар аш-Шам» ликвидирован при взрыве в Идлибе, перестрелки между САА и ССА в Алеппо

Сирия, 4 августа. При взрыве в Идлибе был нейтрализован боевик «Ахрар аш-Шам», в Алеппо зафиксированы перестрелки между САА и ССА, с момента освобождения Ар-Растана в город вернулись 1,5 тысячи мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ССА в Алеппо, стягивают силы в Эс-Сувейду.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает проводить массовые аресты населения Идлиба.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с САА в Алеппо.

Провинция Алеппо

Российские наблюдатели зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня, действующего в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ badly_xeroxed), что на западе региона отмечаются перестрелки между «Сирийской свободной армией» (ССА) и правительственными войсками САР. Ранее радикальные исламисты ССА обстреляли жилые кварталы административного центра региона, что привело к гибели трех гражданских, еще пять человек получили ранения.

Провинция Хомс

Комитет правления города Ар-Растан на севере провинции Хомс сообщает, что с момента освобождения этой части региона от радикальных исламистов в поселение вернулись полторы тысячи мирных жителей. Также РИА Новости передает, что в населенный пункт Талльбиса вернулись семь тысяч беженцев.

Напомним, территория так называемого Растанского котла была освобождена от боевиков незаконных вооруженных формирований три месяца назад. Джихадисты были вынуждены согласиться на условия, выдвинутые командованием Сирийской арабской армии (САА), и сдать позиции, получив возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо.

Провинция Идлиб

В городе Сармин на востоке провинции Идлиб прогремел взрыв, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). Информации о пострадавших нет.

Еще одна мина разорвалась в населенном пункте Маарет ан-Нуман, сообщает Twitter-канал (@24Idlib). По сведениям автора публикации, при детонации СВУ был ликвидирован боевик группировки «Ахрар аш-Шам».

Радикалы коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают проводить массовые аресты мирного населения региона, передает информационное агентство Al-Masdar News. Ранее джихадисты задержали 18 гражданских, обвинив их в связях с ИГИЛ1.

Провинция Эс-Сувейда

Местный источник передает в Telegram (@NovostiDamask), что Сирийская арабская армия (САА) продолжает стягивать силы в провинцию Эс-Сувейда. Ранее сообщалось, что бойцы правительственных войск САР оборудовали на территории региона несколько дополнительных блокпостов.

Напомним, в Эс-Сувейде продолжают скрываться разрозненные банды «Исламского государства»1, которые готовятся к набегам на расположения САА. Данная информация была получена в ходе разведывательных полетов самолетов ВКС РФ и ВВС Сирии. Местные источники связывают активизацию радикальных исламистов с деятельностью ВС США на базе в Ат-Танфе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)