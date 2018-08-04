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Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ о вспышках кори в Северной и Южной Америке
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    Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ о вспышках кори в Северной и Южной Америке

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    Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ о вспышках кори в Северной и Южной Америке

    Москва, 4 августа. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о продолжающейся вспышке кори в странах Северной и Южной Америки. Специалисты ведомства рекомендовали путешественникам сделать прививку перед поездкой.

    Как сообщается на сайте ведомства, с начала 2018 года о 2472 лабораторно подтвержденных случаях заболевания корью сообщили 11 стран региона. Наибольшее число случаев было зарегистрировано в Венесуэле, Бразилии, США, Канаде и Колумбии. При этом в Венесуэле 44 заразившихся корью человека скончались.

    Более благоприятная ситуация наблюдается в Аргентине, Эквадоре, Гватемале, Мексике и Перу, передает News.ru. Там были зафиксированы единичные случаи кори. Тем не менее Роспотребнадзор сообщает, что тенденция к увеличению числа вспышек заболевания сохраняется.

    Автор: Василий Котов
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