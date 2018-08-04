«Вертолет пополам сложило»: очевидец крушения Ми‐8 рассказал о трех взрывах

Красноярск, 4 августа. Очевидец крушения вертолета Ми‐8 в Красноярском крае рассказал о трех взрывах, которые сопутствовали трагедии.

По словам источника телеканала «360», трагедия произошла не в 11-м часу, а раньше — около 9.30 утра. Мужчина услышал скрежет в воздухе и повернулся на шум. Он предположил, что в этот момент лопасти вертолета могли зацепиться за тросы.

«Потом голову поднял и увидел, что вертолет пополам сложило, и он в воздухе загорелся и на землю упал, — рассказал он. — Это был первый хлопок. И еще потом раза два взорвался».

Очевидец добавил, что криков не слышал во время крушения. Он допустил, что все 18 человек, которые находились на борту вертолета, погибли мгновенно.

Напомним, возил вертолет Ми-8 авиакомпании Utair перевозил вахтовых рабочих по маршруту Ванкор — Харкасале. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. В МАК создана комиссия по расследованию этого происшествия.