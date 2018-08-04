Примотанного к столбу «ватника» из Чернигова наказали за хулиганство

Киев, 4 августа. Деснянский районный суд Чернигова приговорил к 50 часам общественных работ мужчину, которого 20 июля привязывали к столбу с табличкой «Я ватник».

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области, 15 июля мужчина бросал бутылки в памятник «Небесной сотне» — боевикам, участвовавшим в государственном перевороте в Киеве в 2014 году. Суд квалифицировал его действия по статье 173 КоАП Украины (мелкое хулиганство).

Напомним, что 20 июля «активисты» решили наказать мужчину и привязали его к дорожному знаку «Пешеходный переход». Они не только примотали его за руки и за ноги, но и заклеили ему рот скотчем. На грудь «активисты» поместили табличку со словами «Я ватник». Прохожим они объясняли, что проводят дополнительную экзекуцию над мужчиной из-за «разрушения монумента».

Поведение жителей Чернигова потрясло пользователей социальных сетей. Они отметили, что Украина скатывается в состояние страны-«отморозка», в которой неонацистские изверги средь бела дня творят произвол над собственным гражданами.

«Вы там людей еще не едите?» — поразился один из юзеров.

Он отметил, что подобное поведение никак не соответствует заявлением властей Украины о том, что страна привержена европейским ценностям в сфере защиты прав человека.