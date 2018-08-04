Меню
Происшествия
В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ми-8
Происшествия
Комиссия МАК начала расследование крушения Ми-8 в Красноярском крае
Следующая новость
Загрузка...

    В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ми-8

      /  Обновлено: 
    55

    В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ми-8

    Москва, 4 августа. Оба черных ящика разбившегося в субботу в Красноярском крае вертолета компании Utair Ми-8 находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в региональных экстренных службах.

    «Оба черных ящика находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил источник РИА Новости.

    Также на месте крушения были обнаружены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

    Вертолет Ми-8, следовавший из Ванкора в Харкасале, потерпел крушение около 10 утра по местному времени в Туруханском районе Красноярского края. По предварительным данным, при взлете он столкнулся с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего другого вертолета.

    В результате катастрофы воздушное судно полностью сгорело. На борту Ми-8 находились 18 человек: три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все они погибли.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.