В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ми-8

Москва, 4 августа. Оба черных ящика разбившегося в субботу в Красноярском крае вертолета компании Utair Ми-8 находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в региональных экстренных службах.

«Оба черных ящика находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил источник РИА Новости.

Также на месте крушения были обнаружены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

Вертолет Ми-8, следовавший из Ванкора в Харкасале, потерпел крушение около 10 утра по местному времени в Туруханском районе Красноярского края. По предварительным данным, при взлете он столкнулся с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего другого вертолета.

В результате катастрофы воздушное судно полностью сгорело. На борту Ми-8 находились 18 человек: три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все они погибли.