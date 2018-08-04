Опубликовано видео с места трагедии в Сочи, где течением реки унесло детей

Сочи, 4 августа. В Сочи продолжается поисковая операция на месте трагедии, где течением реки унесло двух детей. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с квадрокоптера.

Ранее стало известно, что найдено тело одного из двух детей. Поиски второго продолжаются. По последним данным, к ним подключились порядка 400 волонтеров.

Родители вместе с детьми 4 и 15 лет упали в реку Пластунка. Женщина смогла самостоятельно выбраться на берег, мужчине помогли спасатели.

К поискам детей с воздуха подключили вертолет и квадрокоптер. Именно во время вертолетного облета в районе водозабора удалось найти тело одного из детей. На месте трагедии уже работают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Федеральное агентство новостей публикует видео поисковой операции, сделанное с воздуха.