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Опубликовано видео с места трагедии в Сочи, где течением реки унесло детей
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    Опубликовано видео с места трагедии в Сочи, где течением реки унесло детей

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    Опубликовано видео с места трагедии в Сочи, где течением реки унесло детей

    Сочи, 4 августа. В Сочи продолжается поисковая операция на месте трагедии, где течением реки унесло двух детей. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с квадрокоптера.

    Ранее стало известно, что найдено тело одного из двух детей. Поиски второго продолжаются. По последним данным, к ним подключились порядка 400 волонтеров.

    Родители вместе с детьми 4 и 15 лет упали в реку Пластунка. Женщина смогла самостоятельно выбраться на берег, мужчине помогли спасатели. 

    К поискам детей с воздуха подключили вертолет и квадрокоптер. Именно во время вертолетного облета в районе водозабора удалось найти тело одного из детей. На месте трагедии уже работают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Федеральное агентство новостей публикует видео поисковой операции, сделанное с воздуха.

    Автор: Катерина Иванова
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