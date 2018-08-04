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Стала известна причина загрязнения реки Кия в Кузбассе
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    Стала известна причина загрязнения реки Кия в Кузбассе

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    Стала известна причина загрязнения реки Кия в Кузбассе

    Кемерово, 4 августа. Административные дела по факту загрязнения реки Кия в Тисульском районе Кузбасса заведены еще на три золотодобывающие компании. Специальная проверка показала, что компании «Золотодобывающая компания «Берикуль», «Артель старателей «Аргут» и «Диабаз» загрязняли водоем.

    В состав комиссии вошли представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора по региону, Сибирского Центра лабораторного анализа и технических измерений, сотрудники департамента экологии Кузбасса, администрация района и ГУ МВД по Кемеровской области. Комиссия провела проверку, в ходе которой были взяты пробы воды для экспертизы, а также использованы беспилотные летательные аппараты, которые провели аэросъемку. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

    Ранее к ответственности за загрязнение реки Кия привлекли «Артель старателей «Золотой полюс». Компания приостановила деятельность на время разбирательств. Вопрос о загрязнении реки находится на личном контроле врио губернатора Сергея Цивилева. 

    Автор: Софья Куликова
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