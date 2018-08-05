Сирия: САА зачищает освобожденные районы провинции Даръа — видео ФАН

Дамаск, 5 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают демонтировать самодельные взрывные устройства и мины-ловушки, спрятанные террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1 в деревнях Аш-Шаджара и Нава (провинция Даръа), передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

В ходе осмотра освобожденных от незаконных вооруженных формирований территорий сирийские правительственные войска обнаружили склад оружия боевиков «Джейш Халид Ибн аль-Валид», которые являлись филиалом ИГИЛ1 в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра.

В помещении было большое количество оружия и боеприпасов, в том числе гранаты и зенитные установки.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что в конце июля правительственная армия Сирии окончательно зачистила последние остатки боевиков «Исламского государства» в районе реки Ярмук.

Масштабная военная операция в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра прошли при непосредственном участии ВКС РФ. Благодаря этому САА удалось выдворить террористов из ряда населенных пунктов на севере и западе провинции. В данный момент армия САР проводит зачистку освобожденных территорий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ВВС Сирии продолжают наносить удары по подозрительным объектам в освобожденных районах Даръа, где еще могут скрываться малочисленные группы террористов «Джейш Халид Ибн аль-Валид».

По последним данным, в районе Аль-Ладжата сирийская армия арестовала более 10 боевиков «Исламского государства». Кроме того, в населенном пункте Аль-Херак были задержаны еще пять джихадистов, которые готовили диверсии против Сирийской арабской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.