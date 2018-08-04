Украине может грозить дефолт из-за повышения цен на газ

Киев, 4 августа. Повышение цен на газ может привести к дефолту на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Юрий Павленко.

По его словам, рост цен на газ негативно сказывается на экономической ситуации в стране, многие социальные программы сокращаются, пенсионный фонд недофинансировал 41 миллиард гривен.

«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета», — отметил Павленко в эфире телеканала News One.

Депутат считает, что подобная ситуация может спровоцировать дефолт.

Напомним, что ранее долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 млрд долларов. По сообщению Государственная служба статистики Украины наибольший долг у населения за газ, отопления и горячую воду.