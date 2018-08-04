Эксперты рассказали, как спасти смартфон от перегрева в жару

Москва, 4 августа. Эксперты дали советы, как спасти смартфоны и другую технику от перегрева в жаркую погоду. Они рекомендовали не оставлять гаджеты на солнце и снимать с них защитный чехол.

По словам специалистов, современная техника довольно редко страдает от высокой температуры окружающей среды. Как отметил исполнительный директор исследовательской компании Strategy Analytics Нил Моустон, перед выходом в продажу гаджеты тестируют на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары.

«По нашим оценкам, менее 0,0001% всех проданных смартфонов во всем мире перегреются до опасного уровня в этом году», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

Однако производители смартфонов все же рекомендуют следовать нескольким простым правилам, чтобы сохранить технику работоспособной: снять защитный чехол, не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами и не перегружать его тяжелыми играми или видео.

При использовании смартфона в качестве навигатора в автомобиле специалисты советуют устанавливать гаджет так, чтобы его обдувал прохладный воздух из дефлекторов.

Ранее, как сообщал телеканал «360» в Москве заработали более 300 «комнат прохлады», где жители и гости столицы могут получить помощь врачей, выпить воды и охладиться под кондиционером.