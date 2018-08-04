Сирия: Россия и Турция зафиксировали 12 нарушений перемирия в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Идлиб

Москва, 4 августа. Российские и турецкие специалисты комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, за минувшие сутки зафиксировали 12 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Идлиб. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в субботу.

«Российской частью <…> зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — семь, Алеппо — два», — говорится в документе.

Уточняется, что Турция сообщила об одном нарушении в провинции Хама и еще о двух случаях стрельбы в Идлибе.

За последние 24 часа Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарных акций. Врачи оказали помощь шестерым мирным жителям.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями и населенными пунктами не подписывались. На данный момент число вооруженных формирований, присоединившихся к режиму перемирия, составляет 234, населенных пунктов — 2518.