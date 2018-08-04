Поезд насмерть сбил женщину в Кузбассе

Кемерово, 4 августа. Женщина попала под колеса поезда 2 августа в Калтане недалеко от станции «412 км». Она скончалась на месте от полученных травм.

Машинист поезда заметил человека на путях и применил экстренное торможение, однако состав не успел затормозить, и избежать трагедии не удалось. Удар оказался смертельным для 34-летней жительницы Кузбасса.

Обстоятельства трагедии уточняют сотрудники транспортной полиции и следственного комитета, также выясняют причины инцидента. Пока неизвестно, как женщина оказалась на путях и видела ли она приближающийся поезд. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на Правоохранительный портал Кузбасса.