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Поезд насмерть сбил женщину в Кузбассе
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    Поезд насмерть сбил женщину в Кузбассе

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    Поезд насмерть сбил женщину в Кузбассе

    Кемерово, 4 августа. Женщина попала под колеса поезда 2 августа в Калтане недалеко от станции «412 км». Она скончалась на месте от полученных травм.

    Машинист поезда заметил человека на путях и применил экстренное торможение, однако состав не успел затормозить, и избежать трагедии не удалось. Удар оказался смертельным для 34-летней жительницы Кузбасса.

    Обстоятельства трагедии уточняют сотрудники транспортной полиции и следственного комитета, также выясняют причины инцидента. Пока неизвестно, как женщина оказалась на путях и видела ли она приближающийся поезд. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на Правоохранительный портал Кузбасса.

    Автор: Софья Куликова
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