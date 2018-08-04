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Происшествия
Расследовать крушение Ми-8 в Красноярском крае будет главное управление СКР
Происшествия
Комиссия МАК начала расследование крушения Ми-8 в Красноярском крае
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    Расследовать крушение Ми-8 в Красноярском крае будет главное управление СКР

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    Главное управление следственного комитета России займется расследованием крушения Ми-8 в Красноярском крае

    Москва, 4 августа. Расследованием крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае займутся в Главном следственном управлении СК России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Уголовное дело передадут из Западно-Сибирского СУТ в Главное следственное управление СК РФ, для наиболее полного и всестороннего расследования, отметили в ведомстве.

    В настоящий момент создана оперативная группа для изучения инцидента: следователи ГУ СК РФ изымают полетную документацию и образцы топлива, допрашивают персонал авиакомпании, сотрудников аэропорта, очевидцев. Также эксперты работают на месте происшествия.

    Напомним, что трагедия произошла 4 августа в Туруханском районе Красноярского края. Ми-8 компании «ЮТэйр» столкнулся с грузом другого вертолета при взлете. При падении воздушная машина полностью сгорела. На борту находились 15 вахтовиков с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор») и три члена экипажа. Все они погибли.

    Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Черные ящики вертолета найдены.

    Автор: Денис Коробейников
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