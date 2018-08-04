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«Что натворили со своим народом»: Сукачев объяснил, почему впереди у Украины ничего хорошего
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    «Что натворили со своим народом»: Сукачев объяснил, почему впереди у Украины ничего хорошего

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    «Что натворили со своим народом»: Сукачев объяснил, почему впереди у Украины ничего хорошего

    Киев, 4 августа. Российский рок-музыкант Гарик Сукачев раскритиковал власти Украины за прославление в стране националиста Степана Бандеры и представителей «СС».

    Сукачев выступил гостем на программе «А поговорить?» на телеканале «Москва 24». Ведущая поинтересовалась у него, что России следует сделать в связи с кризисом в отношениях с Украиной.

    «А что мы можем сделать с Украиной, где выросло общество, детей воспитали так, что для них Бандера — герой, эсэсовцы — герои, — констатировал музыкант. — Ни черта хорошего Украину не ждет».

    Сукачев добавил, что фашисты были и в России, однако с ними быстро разделались.

    «А у них ими [фашистами] пользуются, — заметил гость программы. — Что натворили со своим народом те, кто стоят вверху – мы все кровью умоемся! Нужен враг – русский. Бред. Но детям же не докажешь, они вырастут с врагом».

    Ранее боевики из националистической организации «ОУН» заявили, что готовы взять власть на Украине силой.

    Автор: Катерина Иванова
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