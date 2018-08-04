«Что натворили со своим народом»: Сукачев объяснил, почему впереди у Украины ничего хорошего

Киев, 4 августа. Российский рок-музыкант Гарик Сукачев раскритиковал власти Украины за прославление в стране националиста Степана Бандеры и представителей «СС».

Сукачев выступил гостем на программе «А поговорить?» на телеканале «Москва 24». Ведущая поинтересовалась у него, что России следует сделать в связи с кризисом в отношениях с Украиной.

«А что мы можем сделать с Украиной, где выросло общество, детей воспитали так, что для них Бандера — герой, эсэсовцы — герои, — констатировал музыкант. — Ни черта хорошего Украину не ждет».

Сукачев добавил, что фашисты были и в России, однако с ними быстро разделались.

«А у них ими [фашистами] пользуются, — заметил гость программы. — Что натворили со своим народом те, кто стоят вверху – мы все кровью умоемся! Нужен враг – русский. Бред. Но детям же не докажешь, они вырастут с врагом».

Сукачев про крымский референдум и бандеровскую Украину pic.twitter.com/lx2HLGRg34 — MaxShellenberg (@_MaxShellenberg) August 3, 2018

Ранее боевики из националистической организации «ОУН» заявили, что готовы взять власть на Украине силой.