Тела погибших российских журналистов доставили из ЦАР в Париж

Москва, 4 августа. Тела троих российских журналистов, которые были найдены мертвыми в Центральноафриканской республике, в субботу были доставлены из ЦАР в Париж, сообщили в аэропорту имени Шарля де Голля.

Из французской столицы погибших Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко другой самолет доставит в Москву. Ожидается, что в Россию тела будут доставлены в ночь на 5 августа.

Тела российских журналистов были обнаружены в ЦАР 30 июля в районе города Сибут. При них были найдены просроченные удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти ЦАР пообещали сделать все возможное, чтобы поймать убийц российских журналистов.