Глава Минтранса поручил Росавиации выяснить причины крушения Ми-8 в Красноярском крае

Москва, 4 августа. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих поручил Росавиации выяснить причины, по которым в субботу утром потерпел крушение в Красноярском крае вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту, сообщили в министерстве транспорта.

«Евгений Дитрих дал поручение Росавиации выяснить причины катастрофы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что также Дитрих дал указания о том, как проводить работу с родственниками погибших и со страховыми компаниями, и поручения по взаимодействию Минтранса и Росавиации с региональными властями и компанией «ЮТэйр-Вертолетные услуги», которой принадлежал разбившийся Ми-8.

В субботу утром около 10 часов утра по местному времени в Туруханском районе Красноярского края потерпел крушение вертолет Ми-8, вылетевший по маршруту Ванкор — Харкасале. По предварительным данным, при взлете лопасти воздушного судна столкнулись с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего другого вертолета. После этого Ми-8 рухнул и полностью сгорел.

На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все они погибли.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело. На месте продолжают работать специалисты. Оба черных ящика обнаружены.