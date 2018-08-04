Появилось видео момента взрыва Ми-8 в Красноярском крае

Москва, 4 августа. Появились кадры момента взрыва вертолета авиакомпании Utair Ми-8, который в субботу потерпел крушение в Туруханском районе Красноярского края. ФАН публикует видео.

Очевидцы сняли на видео клубы густого черного дыма, которые образовались в небе сразу после падения воздушного судна. За кадром мужчины обсуждают, что Ми-8 чуть не столкнулся с другим вертолетом.

Как ранее сообщало ФАН, вертолет Ми-8 следовал из Ванкора в Харкасале. По предварительным данным, при взлете его лопасти столкнулись с с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего другого вертолета. После этого воздушное судно рухнуло и загорелось.

На борту Ми-8 находились 18 человек: три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все они погибли.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. На месте продолжают работать специалисты.