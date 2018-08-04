Группа МАК вылетит в Красноярск для расследования крушения Ми-8

Москва, 4 августа. Группа специалистов МАК вылетит из Москвы в Красноярск для расследования крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В субботу, 4 августа, в Красноярск из Москвы должна вылететь группа МАК. Точное время вылета пока неизвестно.

Комиссия уже создана, заметили источники ФАН. Ее председателем назначен Виталий Пестов. Он расследовал такие авиационные происшествия, как разбившийся на Колыме Ан-12 в 2011 году.

Напомним, вертолет, принадлежавший авиакомпании Utair, разбился около 10 утра по местному времени. На борту Ми-8 находились 18 человек, они все погибли. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места трагедии в Красноярском крае.