Экс-министр обороны Украины раскрыл, кто стоит за нападениями и убийствами активистов

Киев, 4 августа. Действующие власти Украины оказывают беспрецедентное давление на журналистов, активистов и оппозицию, заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

Гриценко считает, что власти страны под руководством Петра Порошенко «далеко обошли бандитский режим Януковича [бывшего президента Украины Виктора Януковича]». По его словам, в истории страны никогда ранее не оказывалось такое сильное давление на оппозицию, журналистов и активистов со стороны официального Киева. Происходящее он назвал «системной масштабной работой».

«Нападения и убийства активистов в Украине — это не просто бессилие власти, — пояснил бывший министр обороны, — потому что власть за этим всем стоит».

Накануне Национальный союз журналистов Украины заявил, что в стране с начала года зафиксировано 53 случая применения силы по отношению к журналистам.