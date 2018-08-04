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Экс-министр обороны Украины раскрыл, кто стоит за нападениями и убийствами активистов
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    Экс-министр обороны Украины раскрыл, кто стоит за нападениями и убийствами активистов

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    Анатолий Гриценко

    Киев, 4 августа. Действующие власти Украины оказывают беспрецедентное давление на журналистов, активистов и оппозицию, заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

    Гриценко считает, что власти страны под руководством Петра Порошенко «далеко обошли бандитский режим Януковича [бывшего президента Украины Виктора Януковича]». По его словам, в истории страны никогда ранее не оказывалось такое сильное давление на оппозицию, журналистов и активистов со стороны официального Киева. Происходящее он назвал «системной масштабной работой».

    Петр Порошенко

    «Нападения и убийства активистов в Украине — это не просто бессилие власти, — пояснил бывший министр обороны, — потому что власть за этим всем стоит».

    Накануне Национальный союз журналистов Украины заявил, что в стране с начала года зафиксировано 53 случая применения силы по отношению к журналистам.

    Автор: Катерина Иванова
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