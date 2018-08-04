«В Конго, как на праздник»: в РФ высмеяли пожаловавшегося на плачевное состояние армии Украины Гриценко

Москва, 4 августа. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко пожаловался на плачевное состояние армии страны, отметив, что украинские военные покупают запчасти и расходные материалы на свои деньги, а квалифицированных специалистов в ВСУ нет. Россияне высмеяли Гриценко, напомнив о громких заявлениях Киева об украинской армии.

Как рассказал Гриценко в эфире телеканала NewsOne, офицеры звонят ему и сообщают о том, что вынуждены тратить все свое денежное обеспечение на автомобильные запчасти, лопаты, смазки и другие необходимые для армии вещи, денег на которые Киев не выделяет.

«Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах, и когда государство не дает, то они вынуждены тратить свои деньги», — подчеркнул экс-министр.

Гриценко также отметил, что в украинской армии нет квалифицированных кадров, «нормально поставить задание некому», и военные подают рапорты об увольнении. Кроме того, политик напомнил о коррупции в ВСУ. Так, по словам Гриценко, во время отбора в Винницкой области на миротворческую миссию в Конго в африканскую страну направили не «нормальных офицеров», а двоечников и троечников, которые дали взятку.

Россияне настроений бывшего украинского министра обороны не разделили. Они напомнили о громких заявлениях, которые делает официальный Киев о ВСУ, и посоветовали Гриценко «не плакаться».

«Это которая армия? Которая самая сильная на континенте или которая превосходит по силе НАТО и держит «российскую агрессию»?» — задались вопросом комментаторы.

Это которая армия? Которая самая сильная на континенте или которая превосходит по силе нато и держит Российскую агрессию? — Мойша Теймуразович (@zaezd) August 4, 2018

«Если «самая эффективная армия Европы» в таком состоянии, то что тогда говорить об остальных?» — поинтересовались пользователи.

«Что, и кавалерия в упадке?» — пошутили россияне.

Миссия в Конго привлекла особое внимание пользователей. Они предположили, что в африканскую страну украинские военные готовы отправиться, «как на праздник», лишь бы быть подальше от разрухи, которая царит в их стране.

«В Конго, как на праздник, никаких денег не жалко, лишь бы подальше от руин», — констатировали в Сети.

Также комментаторы посоветовали украинским военным вспомнить, кому служат ВСУ, а Гриценко напомнили, что у него нет оснований жаловаться на киевских властей, поскольку сам он является «бюджетником».