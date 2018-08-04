Спасатели нашли тело одного из унесенных рекой в Сочи детей

Сочи, 4 августа. Найдено тело одного из двух детей, которых унесло течением реки в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

К поискам пропавших в Сочи детей подключены 400 человек, передает РИА Новости.

«Спасатели обнаружили тело подростка в реке Сочи», — рассказали спасатели.

Течением реки унесло двух детей — 4 и 15 лет. Вместе с родителями они упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти: мать выплыла самостоятельно, отца вытащили на берег. Детей унесло течением. Следственные органы Краснодарского края проводят проверку по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей.