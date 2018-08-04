Меню
Происшествия
Спасатели нашли тело одного из унесенных рекой в Сочи детей
Происшествия
Глава Минтранса поручил Росавиации выяснить причины крушения Ми-8 в Красноярском крае
Следующая новость
Загрузка...

    Спасатели нашли тело одного из унесенных рекой в Сочи детей

      /  Обновлено: 
    120

    Спасатели нашли тело одного из унесенных рекой в Сочи детей

    Сочи, 4 августа. Найдено тело одного из двух детей, которых унесло течением реки в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

    К поискам пропавших в Сочи детей подключены 400 человек, передает РИА Новости.

    «Спасатели обнаружили тело подростка в реке Сочи», — рассказали спасатели.

    Течением реки унесло двух детей — 4 и 15 лет. Вместе с родителями они упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти: мать выплыла самостоятельно, отца вытащили на берег.  Детей унесло течением. Следственные органы Краснодарского края проводят проверку по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.