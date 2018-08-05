Сирия: САА обнаружила иностранное оружие и белые каски в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 5 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили большое количество оружия и боеприпасов иностранного производства во время прочесывания провинции Эль-Кунейтры, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

По информации источника, оружие было найдено в ходе операции компетентных органов в окрестностях населенного пункта Масхара и соседней с ней деревни Джабата аль-Хашаб после их освобождения от незаконных вооруженных формирований.

В ходе осмотра оружия выяснилось, что оно произведено в США и Израиле. Кроме него сирийские войска нашли продукты питания и медицинские препараты, часть из них оказалась израильского производства.

Кроме того, были найдены инструменты, принадлежащие группе «Белые каски».

В распоряжении ФАН оказалось видео с места происшествия:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сирийская правительственная армия обнаружила штаб-квартиру «Белых касок» во время прочесывания провинции Даръа.

Напомним, что по просьбе стран-участниц международной коалиции, находящейся под руководством США израильская сторона эвакуировала членов организации «Белые каски» и их родственников из Сирии. В ходе операции по эвакуации на территорию Иордании было перевезено около 800 человек. В Дамаске заявили, что «Белые каски» связаны с террористическими организациями, которые в данный момент действуют в Сирии. Сам президент САР Башар Асад указал на причастность организации к запрещенной в РФ террористической группировке «Джебхат ан-Нусра»1.

В МИД РФ также отметили, что «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе военного конфликта в сирийской республике. Как правило, участники организации использовали фальшивые записи в качестве предлога для обвинения сирийских властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.