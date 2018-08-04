Лондон, 4 августа. В Британии хотят провести расследование о якобы «российском вмешательстве» во время референдума о Brexit, как это делает в США спецпрокурор Роберт Мюллер, заявил глава комитета британского парламента по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту Дамиан Коллинз.

Коллинз убежден, что Британии необходимо провести расследование итогов референдума о выходе страны из Евросоюза. Он предположил, что в голосование якобы могла вмешаться Россия. Глава комитета считает, что расследование должно быть аналогичным тому, что проводит в США Мюллер.

«Я думаю, что нам действительно необходим британский Мюллер», — приводит его слова The Times.

Парламентарий хочет подключить к расследованию правоохранительные органы, так как у комитета нет достаточных полномочий.

«У нас нет полномочий, которые есть у Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи», — пояснил он.

По мнению представителей возглавляемого Коллинзом комитета, Россия якобы могла через социальные сети повлиять на исход референдума о Brexit, а также на результат досрочных всеобщих парламентских выборов в июне 2017 года. В США в свою очередь ряд политиков считают, что Россия «вмешалась» в президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. Ни Британия, ни США так и не представили доказательств этих подозрений. В Москве отвергают все обвинения, называя их «голословными».

Ранее СМИ узнали о сговоре Генпрокуратуры США с судьей для защиты Мюллера, против которого возбуждено дело о незаконном назначении на пост спецпрокурора.