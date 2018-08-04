Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае

Москва, 4 августа. В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе Красноярского края.

Вертолет, принадлежавший компании Utair, разбился около 10 утра по местному времени. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение лопастей воздушного судна с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего Ми-8АМТ.

Следовавший из Ванкора в Харкасале вертолет упал и полностью сгорел. На опубликованных в Интернете кадрах видно, как догорают обломки воздушного судна.

На борту Ми-8 находились 18 человек: три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все они погибли. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список погибших пассажиров.

В настоящее время специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело.