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Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае
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    Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае

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    Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае

    Москва, 4 августа. В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе Красноярского края.

    Вертолет, принадлежавший компании Utair, разбился около 10 утра по местному времени. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение лопастей воздушного судна с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего Ми-8АМТ.

    Следовавший из Ванкора в Харкасале вертолет упал и полностью сгорел. На опубликованных в Интернете кадрах видно, как догорают обломки воздушного судна.

    На борту Ми-8 находились 18 человек: три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все они погибли. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список погибших пассажиров.

    В настоящее время специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело.

    Автор: Василий Котов
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