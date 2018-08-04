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ФАН публикует список погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае
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    ФАН публикует список погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае

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    ФАН публикует список погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае

    Москва, 4 августа. Стали известны имена пассажиров, погибших при крушении вертолета Ми-8 компании Utair в Туруханском районе Красноярского края. ФАН публикует список жертв авиакатастрофы.

    Вертолет, следовавший по маршруту Ванкор — Харкасале, рухнул около 10 утра по местному времени (05.43 по Москве). Как сообщил источник Федерального агентства новостей, по предварительным данным, Ми-8 задел посторонний предмет, после чего упал и сгорел. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»).

    Жертвами крушения стали Салават М. (СИБИНТЕК), Игорь П. (СИБИНТЕК), Владимир А. («Батима»), Александр Б. («Батима»), Олег М. («Батима»), Роман Ч. («Батима»), Роман Ш. («Батима»), Айдар В. (Ротекс-с), Денис О. (РН-Ванкор), Артем Г. (РН-Ванкор), Сергей Т. (РН-Ванкор), Сергей В. (РН-Ванкор), Александр Щ. (РН-Ванкор), Богдан Р. (АО Инвестгеосервис), Камиль Х. (АО «Инвестгеосервис»).

    Свои соболезнования близким погибших выразили в компании Utair. Как уточнила пресс-служба компании, предполагается, что катастрофа произошла из-за столкновения лопастей самолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ.

    В настоящее время на месте крушения продолжают работу специалисты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Оба черных ящика обнаружены.

    Автор: Василий Котов
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