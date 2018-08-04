Путин подписал закон, обнуляющий пошлины на экспорт нефти | 4 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин подписал закон, обнуляющий экспортные пошлины на нефть Президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть. Документом оговаривается право российских властей устанавливать дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов в случае резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке. Налоговый маневр предусматривает постепенное снижение экспортной пошлины с 30% до 6%. Он будет осуществляться в течение 6 лет, начиная со следующего года. Отметим, в июне 2018 года на территории России увеличилась добыча нефти и газа, по словам экспертов, это связано с рекордным спросом на российское топливо в странах Европы.

Киевские власти сорвали мероприятия по восстановлению сотовой связи в ЛНР Киевские власти пытаются оставить Донбасс без сотовой связи. Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего заявил, что мероприятия по восстановлению нормальной работы в Луганске операторов связи были сорваны украинской стороной. Так же по его словам, МТС (для Украины и самопровозглашенных республик Vodafone) должен был привезти на территорию республики оборудование и комплектующие для ремонта и обслуживания базовых станций. Это уже третий подобный эпизод. Дейнего назвал действия официального Киева саботажем. В течение 2018 года масштабные сбои в работе мобильного оператора Vodafone на территории ЛНР наблюдались несколько раз.

Население города Тель-Биса за три месяца увеличилось вдвое Член комитета правления города Тель-Биса в сирийской провинции Хомс Халед Вадия заявил, что после освобождения от боевиков население увеличилось более чем вдвое. Город освободили три месяца назад, пока он был в оккупации, в нем жили пять тысяч семей, а теперь их 12 тысяч. По словам Халеда Вадия, власти постепенно восстанавливают в городе электро- и водоснабжение.