Путин подписал закон, обнуляющий пошлины на экспорт нефти | 4 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин подписал закон, обнуляющий экспортные пошлины на нефть
Президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть. Документом оговаривается право российских властей устанавливать дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов в случае резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке. Налоговый маневр предусматривает постепенное снижение экспортной пошлины с 30% до 6%. Он будет осуществляться в течение 6 лет, начиная со следующего года. Отметим, в июне 2018 года на территории России увеличилась добыча нефти и газа, по словам экспертов, это связано с рекордным спросом на российское топливо в странах Европы.
Киевские власти сорвали мероприятия по восстановлению сотовой связи в ЛНР
Киевские власти пытаются оставить Донбасс без сотовой связи. Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего заявил, что мероприятия по восстановлению нормальной работы в Луганске операторов связи были сорваны украинской стороной. Так же по его словам, МТС (для Украины и самопровозглашенных республик Vodafone) должен был привезти на территорию республики оборудование и комплектующие для ремонта и обслуживания базовых станций. Это уже третий подобный эпизод. Дейнего назвал действия официального Киева саботажем. В течение 2018 года масштабные сбои в работе мобильного оператора Vodafone на территории ЛНР наблюдались несколько раз.
Население города Тель-Биса за три месяца увеличилось вдвое
Член комитета правления города Тель-Биса в сирийской провинции Хомс Халед Вадия заявил, что после освобождения от боевиков население увеличилось более чем вдвое. Город освободили три месяца назад, пока он был в оккупации, в нем жили пять тысяч семей, а теперь их 12 тысяч. По словам Халеда Вадия, власти постепенно восстанавливают в городе электро- и водоснабжение.
Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ зачислен в МГУ
Выпускник московской школы Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, зачислен в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Салимгареев будет учиться на факультете биоинженерии и биоинформатики. По словам заместителя декана Максима Скулачева, абитуриент получил высший бал и на вступительном испытании, став таким образом, первым в рейтинговом списке на бюджет. Выпускник московской школы сообщил, что о своем поступлении уже знает, так как смотрел списки зачисления. В интервью ТАСС он рассказал, что до начала занятий планирует съездить отдохнуть на Черное море, отметив, что это позволит ему «не выгореть раньше времени».