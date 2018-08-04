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Потерпевший крушение Ми-8 столкнулся с грузом другого вертолета при взлете
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    Потерпевший крушение Ми-8 столкнулся с грузом другого вертолета при взлете

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    Потерпевший крушение Ми-8 столкнулся с грузом другого вертолета при взлете

    Москва, 4 августа. Потерпевший крушение в субботу утром в Туруханском районе Красноярского края Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета, сообщили в региональных экстренных службах.

    Когда вертолет компании Utair вылетал из Ванкора в Харкасале, он столкнулся с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого Ми-8, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

    На борту разбившегося вертолета находились три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все они погибли. Ми-8 при падении полностью разрушился и сгорел.

    По предварительным данным, авиакатастрофа произошла около 10.00 утра по местному времени. Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. На месте крушения были найдены оба «черных ящика».

    В настоящее время специалисты продолжают работу, обстоятельства произошедшего уточняются. Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ СК РФ возбудил уголовное дело.

    Автор: Василий Котов
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