Меню
Весь мир
NASA обнародовало аудиозаписи высадки миссии «Аполлон-11» на Луну
ФАН-ТВ
Путин подписал закон, обнуляющий пошлины на экспорт нефти | 4 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Следующая новость
Загрузка...

    NASA обнародовало аудиозаписи высадки миссии «Аполлон-11» на Луну

    44

    NASA обнародовало аудиозаписи высадки миссии «Аполлон-11» на Луну

    Москва, 4 августа. NASA обнародовало аудиозаписи высадки на Луну миссии «Аполлон-11». Они были оцифрованы и опубликованы на сайте американского ведомства.

    Работу над 170 магнитофонными записями сотрудники NASA вели совместно с Университетом Техаса в Далласе. Обнародованные данные содержат свыше 19 тысяч часов хроники.

    В записях можно услышать переговоры американских астронавтов, принимавших участие в миссии, — Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза. В частности, аудио содержат знаменитую фразу Армстронга: «Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества».

    Опубликованные записи сопровождаются субтитрами. Высадка экипажа американского космического корабля «Аполлон-11» на Луну произошла 20 июля 1969 года.

    Ранее в NASA сообщили, что ведомство продолжит сотрудничество с Россией в космосе, несмотря на санкции Вашингтона против Москвы.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.