NASA обнародовало аудиозаписи высадки миссии «Аполлон-11» на Луну

Москва, 4 августа. NASA обнародовало аудиозаписи высадки на Луну миссии «Аполлон-11». Они были оцифрованы и опубликованы на сайте американского ведомства.

Работу над 170 магнитофонными записями сотрудники NASA вели совместно с Университетом Техаса в Далласе. Обнародованные данные содержат свыше 19 тысяч часов хроники.

В записях можно услышать переговоры американских астронавтов, принимавших участие в миссии, — Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза. В частности, аудио содержат знаменитую фразу Армстронга: «Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества».

Опубликованные записи сопровождаются субтитрами. Высадка экипажа американского космического корабля «Аполлон-11» на Луну произошла 20 июля 1969 года.

Ранее в NASA сообщили, что ведомство продолжит сотрудничество с Россией в космосе, несмотря на санкции Вашингтона против Москвы.